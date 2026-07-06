Меры связаны с подключением водопровода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сутки не будет воды у жителей Авиастроительного района. Воду отключат с 09:00 14 июля до 09:00 15 июля. Меры связаны с подключением водопровода, после выполненной реконструкции, к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в МУП «Водоканал».

Воду отключат по адресам:

2-Я Ленинградская, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Айдарова, 8, 8А, 12, 14, 15, 15А, 16, 18/57, 20, 22, 24, 24А, 25, 25А, 27А, 29А, 31А/58; 8А/1, 10, 16А, 18/1, 18/57, 18А, 24АК1

Белинского, 1/5, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9/6, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 21, 2/7, 2Б, 3/1, 4/1, 5/7, 5А

Беломорская, 1/31, 5, 6, 7/14, 8/18, 9/17, 10/19, 15/40, 17/37, 18А, 21А, 11, 13, 13А, 22, 22А, 22В, 24

Восход, 47

Годовикова, 7, 7А, 9, 9А, 11/42

Дементьева, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 27, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 1, 1К1; 1К5, 1К12, 1К13, 1А, 1АК1, 1В, 1ВК2, 1Г

Дементьева, 2, 2К2, 2А, 2АК1, 2АК3, 2АК4, 2Б, 2Б/1, 2Б/2, 2БК1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18; 2В, 2ГК1,9; 7АК2, 7Б, 9А, 27А, 29Б, 33Б, 33Д

Дунайская, 16

Индустриальная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/12; 5А, 11А

Кольцевая, Лизы Чайкиной, Трамвайная, Челюскинцев, 44А, СНТ Сад N1 "АО КМПО"

Копылова, 1/2, 3/1, 4, 5/1, 9, 12, 14, 1А, 1АК2, 1, 1Д, 1Д/1, 2, 2/1, 2К1, 2; 2А, 2Б, 2В, 2Д, 4А, 5К1; 5Г, 7/2, 7А, 9, 8, 11, 13, 14А, 14Б, 15

Леваневского, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д

Ленинградская, 17, 19Б, 20, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27А, 27Б, 26, 28, 34/24, 43А, 53АК1, 15/30, 17А, 19, 19В, 21, 22, 23/37, 25/36, 31/1, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 45А, 49А, 51А, 53А, 55А, 57А

Лечебная, 7, 7К1, 7К3, 7АК1, 7Б, 8, 18, 12, 14, 14/1

Лукина, 1, 1А, 3А, 5, 7А, 9А, 11А, 3, 5А, 5Б

Лядова, 1/3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 12, 13/4, 14, 15, 3, 7, 9АК1, 13А, 15А, 16

Максимова, 27, 29, 31, 33, 36/25, 37Б, 39, 40, 40А, 41, 42/12, 43/11, 45А, 48, 56/33; 27А, 27Б, 31А, 31А/1, 33А, 33АК1, 33Б, 34/24, 34А, 46, 47/2, 47/34, 47А, 47К1, 50

Михаила Миля, 1К2

Ново-Караваевская, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 10

Нурлатская, 16, 18, 20, 22

О. Кошевого, 2, 2Б, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 2А, 2А/1, 2АК1, 8А

Побежимова, 24, 30/15, 32А, 34А, 36, 37, 39, 41А, 46, 47, 49, 55А, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8, 8Б, 10, 10А, 11/18, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 17, 18/20, 26А, 28, 31, 32, 32Б, 40, 41А/1, 42, 46Б, 47К1, 47А

Северополюсная, 26, 26А, 28, 28А, 30

Симонова, 11, 14/41, 15, 16, 19/20, 11А, 12А, 17, 20А

Социалистическая, 3, 7, 9, 11/14; 4/11, 5, 8/1, 8/10, 12/16, 14/4, 16, 18/6, 20, 20А

Тар Урам, 2/19, 4/14

Тимирязева, 1А, 2/1, 4, 6, 8, 10/2; 2А, 3, 3К1, 8А

Тэцевская, 2К1, 2, 3, 4; 2В, 3, 3К1,3,4,5,6,7; 5,5К2,5К3,5К4,5Д

Чапаева, 2, 8, 10, 11/43, 10, 12/42, 13, 14/7, 15, 16, 17/9, 18/8, 19/10, 20/19, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 42, 42А, 43, 44, 47, 47А, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 53Б, 55, 3А, 3А/1,5,6,6К1; 6Б, 7, 30, 40

Челюскина, 2/10, 4/13, 6/9, 8/12, 10, 12/15, 14/11, 17, 24, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33/56, 35, 37/17, 38, 40/15, 42, 42А, 44, 46, 46А, 48, 58/31А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68А

Челюскина, 1, 1А, 1К1; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16/12, 19/2, 21А, 21, 23, 24А, 25, 27ЛА, 27В, 30, 30К1; 31А, 31АК1; 34/47, 35А, 35АК1, 43, 45, 51, 53А, 55, 56, 56А, 57/18.

Заявки на автоцистерны с водой будут принимать по телефону АДС 231-62-60. Жителей просят запастись водой заранее.

Ранее сообщалось, что Приволжский район Казани останется без воды на сутки из-за замены коллектора. Воды не будет сутки: с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля.

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