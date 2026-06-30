С идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За россиянами хотят закрепить право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги, с идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его слова передает РИА Новости.

Напомним, согласно одобренному 23 июня закону, с 1 сентября 2027 года все квитанции будут приходить на «Госуслуги», если человек не отказался от такого формата. Однако Миронов заявил, что выбор между «бумагой» и «цифрой» должен быть добровольным, поэтому партия внесет соответствующую поправку.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали о преимуществах электронных квитанций за ЖКУ. Проект отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.

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