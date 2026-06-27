Как пенсионерам вернуть до 100% взноса на капремонт
Депутат Госдумы Валерий Селезнев объяснил, что нужно для возврата денег.
Россияне старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. Его цитирует РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт. Для получения компенсации надо быть собственником жилья и не работать, а помимо этого жить одному либо с другими пенсионерами или инвалидами. Кроме того, важно не иметь долгов по ЖКХ.
Ранее сообщалось, что капремонт многоквартирных домов Казани стартовал в рекордно ранние сроки. Финансирование программы в 2026 году составит 2,89 миллиарда рублей.
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