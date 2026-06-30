На сетях водоотведения в Казани за неделю устранили более 300 засоров
Ликвидирована 91 течь на сетях водоснабжения.
В Казани специалисты с 22 по 28 июня устранили 303 засора на сетях водоотведения и 91 течь на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
На 50 объектах работы выполнили без отключения воды, добавили на предприятии.
Напомним, был опубликован график отключения горячей воды в сотнях домов Казани с июня по август. Ограничения введут в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.
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