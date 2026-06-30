ЖКХ
30 июня 16:33
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«Вечерняя Казань»

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На сетях водоотведения в Казани за неделю устранили более 300 засоров

Ликвидирована 91 течь на сетях водоснабжения.

На сетях водоотведения в Казани за неделю устранили более 300 засоров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани специалисты с 22 по 28 июня устранили 303 засора на сетях водоотведения и 91 течь на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

На 50 объектах работы выполнили без отключения воды, добавили на предприятии.

Напомним, был опубликован график отключения горячей воды в сотнях домов Казани с июня по август. Ограничения введут в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.

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