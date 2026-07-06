Жителей просят запастись водой.

Автор фото: МУП «Водоканал»

В Приволжском районе Казани готовят масштабное отключение водоснабжения. Причина — замена коллектора и запорной арматуры на водозаборе «Мирный». Воды не будет сутки: с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля.

Под отключение попадают следующие адреса:

1-я Аральская;

1-я Березниковская;

1-я Давликеевская;

1-я Земляничная;

1-я Ладожская;

1-я Отарская;

1-я Победиловская;

1-я Приовражная (Мирный);

1-я Рядовая;

1-я Угловая (посёлок Петровский);

2-й Рубежный переулок (Мирный);

2-я Аральская;

2-я Березниковская;

2-я Давликеевская;

2-я Земляничная;

2-я Ладожская;

2-я Новосельская;

2-я Отарская;

2-я Победиловская;

2-я Поперечно-Резвая;

2-я Приовражная;

2-я Рубежная;

2-я Рядовая;

3-я Давликеевская;

3-я Новосельская;

3-я Отарская;

3-я Победиловская;

3-я Рубежная;

4-я Давликеевская;

4-я Новосельская;

4-я Отарская (Отары);

4-я Победиловская;

4-я Рубежная;

40 лет Победы;

5-я Давликеевская;

5-я Новосельская;

5-я Отарская (Отары);

5-я Победиловская;

5-я Рубежная;

6-я Давликеевская;

6-я Новосельская;

6-я Отарская (Отары);

7-я Давликеевская;

7-я Новосельская;

8-я Давликеевская;

8-я Новосельская;

8-я Отарская;

9-я Давликеевская;

9-я Новосельская;

10-я Давликеевская;

10-я Новосельская;

10 лет Октября;

11-я Давликеевская;

12-я Давликеевская;

12-я Новосельская;

13-я Давликеевская;

Александра Ключарева;

Алмалы (Петровский);

Балканская;

Береговая (Старое Победилово);

Берёзовая (Петровский);

Берёзовая Роща;

Бульварная;

Весенняя;

Виталия Синицына;

Вишнёвая;

Волжская;

Габдуллы Рахимкулова;

Гагарина (Отары);

Грибная (посёлок Петровский);

Гульшат Зайнашевой;

Гумера Гали;

Даутовой;

Дачная (Приволжский район);

Домрачевых;

Дорожная (Отары);

Дубровая (Петровский);

Железноводская;

Задорная;

Земледельческая;

Зифа (посёлок Петровский);

Календарная;

Калинина (Отары);

Конечная (Петровский);

Кояшлы (посёлок Петровский);

Красновидовская;

Кулаевская;

Кульбаш;

Кызыл Яр;

Лесная (Отары);

Лесная (Петровский);

Лосиная (Кояшлы);

Магистральная;

Малая Набережная;

Мало-Отарская (Отары);

Матюшинская;

Матюшинская (Петровский);

Мелитопольская;

Миргородская;

Молдавская (Отары);

Молодёжная (Отары);

Молодёжная (Победилово);

Молодости;

Набережная (Отары);

Наби Даули;

Надеждинская;

Надежды Тимашовой;

Надпойменная;

Нижнетагильская;

Николая Фешина;

Нияза Даутова;

Новинка;

Ново-Давликеевская;

Новосельская;

Озёрная (Отары);

Онежская;

Отарский переулок (Отары);

Пасечная (Кояшлы);

переулок Нижнетагильский;

переулок Свободный;

Подлесная;

Подольская;

Подорожная (Кояшлы);

Пологая;

Поперечно-Березниковская;

Поперечно-Давликеевская;

Поперечно-Молодёжная (Старое Победилово);

Поперечно-Отарская, 9, 100, 100 корпус 1;

Поперечно-Отарская;

Поперечно-Резвая;

Правды (Отары);

Приветливая (Кояшлы);

Приволжская (Отары);

Придорожная;

Приозёрная (Старое Победилово);

Просторная;

Профессора Альтшулера;

Профессоров Котельниковых;

Радиальная;

Рахима Саттара;

Ризаэтдина Фахретдина;

Рощинская;

Рубежная;

Рубежный переулок (Мирный);

Ручьевая (Кояшлы);

Рыбацкая;

Садовая (Петровский);

Садовая (Старое Победилово);

Садри Максуди;

Салиха Курбангалиева;

Свободная;

Свободы;

Селькоров;

Сибай;

Сквозная (Петровский);

Советская (Петровский);

Сосновая (Петровский);

Тихорецкая, 5;

Тобольская;

Томская;

Тупиковая;

Угловая;

Фасиля Ахметова;

Фахри Насретдинова;

Центральная (Отары);

Центральная (Петровский);

Центрально-Отарская;

Чаткы;

Черниговская;

Черноозёрская;

Чернопрудная;

Школьная (Петровский);

Шпаковская;

Южно-Промышленная;

Ясная;

Акварельная;

Южно-Промышленная, 7, 7/1, 7/2, 10, 10 корпус 2 и 3, 10 литера А, 10 литера Б, 11, 11 корпус 2, 15, 15 корпус 1;

Алебастровая, 13, 13 корпус 1;

СНТ Волга треста Таттара;

СНТ Вахитовец-1;

СНТ Сад №3;

СТ Волга треста Таттара;

Казань-Боровое Матюшино, 15-й километр (Кояшлы).

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60. Жителей просят заранее запастись водой и скорректировать планы. Коммунальщики обещают приложить все усилия, чтобы завершить работы раньше назначенного срока.

Ранее мы писали, что появился график отключения горячей воды в сотнях домов Казани с июня по август. Сроки могут быть скорректированы.

Также сообщалось, что озеленение не пошло на пользу озеру Кабан. Пока казанские власти рапортуют о готовности набережной озера Кабан на 70 процентов, экологи негодуют. Прокуратура уже выявляла нарушения, а биолог Антон Бортяков считает, что стройка нанесла непоправимый вред экосистеме водоема.

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