Приволжский район Казани останется без воды на сутки из-за замены коллектора
Жителей просят запастись водой.
В Приволжском районе Казани готовят масштабное отключение водоснабжения. Причина — замена коллектора и запорной арматуры на водозаборе «Мирный». Воды не будет сутки: с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля.
Под отключение попадают следующие адреса:
1-я Аральская;
1-я Березниковская;
1-я Давликеевская;
1-я Земляничная;
1-я Ладожская;
1-я Отарская;
1-я Победиловская;
1-я Приовражная (Мирный);
1-я Рядовая;
1-я Угловая (посёлок Петровский);
2-й Рубежный переулок (Мирный);
2-я Аральская;
2-я Березниковская;
2-я Давликеевская;
2-я Земляничная;
2-я Ладожская;
2-я Новосельская;
2-я Отарская;
2-я Победиловская;
2-я Поперечно-Резвая;
2-я Приовражная;
2-я Рубежная;
2-я Рядовая;
3-я Давликеевская;
3-я Новосельская;
3-я Отарская;
3-я Победиловская;
3-я Рубежная;
4-я Давликеевская;
4-я Новосельская;
4-я Отарская (Отары);
4-я Победиловская;
4-я Рубежная;
40 лет Победы;
5-я Давликеевская;
5-я Новосельская;
5-я Отарская (Отары);
5-я Победиловская;
5-я Рубежная;
6-я Давликеевская;
6-я Новосельская;
6-я Отарская (Отары);
7-я Давликеевская;
7-я Новосельская;
8-я Давликеевская;
8-я Новосельская;
8-я Отарская;
9-я Давликеевская;
9-я Новосельская;
10-я Давликеевская;
10-я Новосельская;
10 лет Октября;
11-я Давликеевская;
12-я Давликеевская;
12-я Новосельская;
13-я Давликеевская;
Александра Ключарева;
Алмалы (Петровский);
Балканская;
Береговая (Старое Победилово);
Берёзовая (Петровский);
Берёзовая Роща;
Бульварная;
Весенняя;
Виталия Синицына;
Вишнёвая;
Волжская;
Габдуллы Рахимкулова;
Гагарина (Отары);
Грибная (посёлок Петровский);
Гульшат Зайнашевой;
Гумера Гали;
Даутовой;
Дачная (Приволжский район);
Домрачевых;
Дорожная (Отары);
Дубровая (Петровский);
Железноводская;
Задорная;
Земледельческая;
Зифа (посёлок Петровский);
Календарная;
Калинина (Отары);
Конечная (Петровский);
Кояшлы (посёлок Петровский);
Красновидовская;
Кулаевская;
Кульбаш;
Кызыл Яр;
Лесная (Отары);
Лесная (Петровский);
Лосиная (Кояшлы);
Магистральная;
Малая Набережная;
Мало-Отарская (Отары);
Матюшинская;
Матюшинская (Петровский);
Мелитопольская;
Миргородская;
Молдавская (Отары);
Молодёжная (Отары);
Молодёжная (Победилово);
Молодости;
Набережная (Отары);
Наби Даули;
Надеждинская;
Надежды Тимашовой;
Надпойменная;
Нижнетагильская;
Николая Фешина;
Нияза Даутова;
Новинка;
Ново-Давликеевская;
Новосельская;
Озёрная (Отары);
Онежская;
Отарский переулок (Отары);
Пасечная (Кояшлы);
переулок Нижнетагильский;
переулок Свободный;
Подлесная;
Подольская;
Подорожная (Кояшлы);
Пологая;
Поперечно-Березниковская;
Поперечно-Давликеевская;
Поперечно-Молодёжная (Старое Победилово);
Поперечно-Отарская, 9, 100, 100 корпус 1;
Поперечно-Отарская;
Поперечно-Резвая;
Правды (Отары);
Приветливая (Кояшлы);
Приволжская (Отары);
Придорожная;
Приозёрная (Старое Победилово);
Просторная;
Профессора Альтшулера;
Профессоров Котельниковых;
Радиальная;
Рахима Саттара;
Ризаэтдина Фахретдина;
Рощинская;
Рубежная;
Рубежный переулок (Мирный);
Ручьевая (Кояшлы);
Рыбацкая;
Садовая (Петровский);
Садовая (Старое Победилово);
Садри Максуди;
Салиха Курбангалиева;
Свободная;
Свободы;
Селькоров;
Сибай;
Сквозная (Петровский);
Советская (Петровский);
Сосновая (Петровский);
Тихорецкая, 5;
Тобольская;
Томская;
Тупиковая;
Угловая;
Фасиля Ахметова;
Фахри Насретдинова;
Центральная (Отары);
Центральная (Петровский);
Центрально-Отарская;
Чаткы;
Черниговская;
Черноозёрская;
Чернопрудная;
Школьная (Петровский);
Шпаковская;
Южно-Промышленная;
Ясная;
Акварельная;
Южно-Промышленная, 7, 7/1, 7/2, 10, 10 корпус 2 и 3, 10 литера А, 10 литера Б, 11, 11 корпус 2, 15, 15 корпус 1;
Алебастровая, 13, 13 корпус 1;
СНТ Волга треста Таттара;
СНТ Вахитовец-1;
СНТ Сад №3;
СТ Волга треста Таттара;
Казань-Боровое Матюшино, 15-й километр (Кояшлы).
Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60. Жителей просят заранее запастись водой и скорректировать планы. Коммунальщики обещают приложить все усилия, чтобы завершить работы раньше назначенного срока.
Ранее мы писали, что появился график отключения горячей воды в сотнях домов Казани с июня по август. Сроки могут быть скорректированы.
Также сообщалось, что озеленение не пошло на пользу озеру Кабан. Пока казанские власти рапортуют о готовности набережной озера Кабан на 70 процентов, экологи негодуют. Прокуратура уже выявляла нарушения, а биолог Антон Бортяков считает, что стройка нанесла непоправимый вред экосистеме водоема.
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