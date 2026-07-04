Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане снизилась
Большая часть оплаты проходит в электронном формате.
На совещании в Доме правительства Татарстана обсуждались собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения, платежная дисциплина предприятий и организаций. По этому вопросу докладывал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
Глава ведомства привел следующую статистику. Как показал проведенный анализ, уровень собираемости платежей по республике в мае нынешнего года уменьшился на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и составил 98%.
В целом с января по май 2026 года этот показатель в среднем по республике составил 98,3%, что на 0,3% выше цифры прошлого года.
Министр уточнил, что доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 82% в общем объеме, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
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