Для сложных засоров применяют гидродинамическую прочистку, а повседневную чистку ведут каждый день.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Коммунальные службы Казани всё лето приводят в порядок ливнёвку. Всего за сезон от мусора и песка очистят около пяти с половиной километров магистральных сетей. Протяжённость всей ливневой канализации в городе — больше 517 километров, и несколько раз в неделю она принимает дождевые потоки, которые несут с улиц песок и грязь. Чтобы трубы не забивались намертво, специалисты выходят на прочистку каждый день.

Для самых сложных случаев используют гидродинамический метод. Сегодня бригада из 14 человек работала на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Там через гибкий шланг под высоким давлением в коллектор подают воду, которая разбивает ил, песок и отложения, а затем илососная машина откачивает всё это из колодцев и вывозит на утилизацию. Водовоз тем временем подпитывает установку водой. За смену на полутораметровом коллекторе удаётся прочистить в среднем 70 метров, а если засор меньше — то и больше сотни.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Гидродинамическую прочистку применяют точечно, на самых проблемных участках, которые в течение года выявляет Комитет внешнего благоустройства. Подрядчик уже привёл в порядок около пяти километров сетей, до конца сезона добавится ещё полкилометра.

Одновременно МУП «Городское благоустройство» ежедневно чистит ливнёвку в обычном режиме. Специалисты обходят дождеприёмники, колодцы и трубопроводы, оценивают состояние сети, убирают локальные засоры, при необходимости промывают небольшие участки и делают текущий ремонт. Работа идёт без выходных и не зависит от погоды.

Ранее мы писали, что в поселке Мирный под Казанью ремонтируют полувековой водопровод. Сеть снабжает водой более 20 тысяч человек в шести населенных пунктах.

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