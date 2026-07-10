Городская среда
10 июля 16:11
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«Вечерняя Казань»

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В поселке Мирный под Казанью ремонтируют полувековой водопровод

Сеть снабжает водой более 20 тысяч человек в шести населенных пунктах.

В поселке Мирный под Казанью ремонтируют полувековой водопровод

Автор фото: Казанский Водоканал

В окрестностях столицы республики идут работы по восстановлению коммунальных сетей 1974 года постройки на водозаборе «Мирный». Он снабжает водой свыше 20 тысяч человек в поселках Казанская усадьба, Мирный, Победилово, Петровский, Кыяшлы и Отары. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Казани.

На объекте завершили первый этап реконструкции, в рамках которого был заменен сборный и напорный коллекторы, а также установлена секущая запорная арматура.

Водозабор получает вторую жизнь благодаря инвестпрограмме предприятия. Он стал вторым источников воды южного промузла Казани. С 1999 по 2013 год строение находилось в частной собственности, а после было передано Водоканалу, который восстановил производственную мощность «Мирного» и, более того, увеличил ее в 16 раз.

Напомним, что из-за работ в домах Приволжского района на сутки отключали воду. Как сообщили в организации, снабжение удалось восстановить раньше ожидаемого срока.

Из-за строительства сетей водоснабжения казанском жилом массиве Борисоглебское будет перекрыт ряд улиц. Ограничения запланированы с 8 по 30 июля.

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