ЖКХ
13 июля 10:11
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

Мусорные полигоны Казани переполнятся через два года

В мэрии города назвали снижение объемов мусора приоритетной задачей.

Мусорные полигоны Казани переполнятся через два года

Автор фото: kzn.ru

Казани очень важно снизить объемы мусора. Подробнее о проблеме на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Ежегодно на казанский полигон ТБО вывозится 1,6—1,8 тысячи тонн отходов. При таком темпе ресурс имеющихся полигонов будет исчерпан уже через два года.

— Раздельный сбор мусора для нас это не просто экологический тренд, а острая необходимость, - подчеркнул Гафаров.

Сейчас жёлтыми сетками для раздельного мусора оборудованы две трети площадок. Это неплохой результат, но нужно работать дальше. Лидером среди районов стал Авиастроительный — там оснащённость достигла 91%. При этом меньше всего сеток в Вахитовском и Приволжском районах города. В мэрии отметили, что казанцев, участвующих в сортировке, с каждым годом становится больше.

Также руководитель городского исполкома добавил, что вывозить вторсырье на переработку становится все дороже. Поэтому нужно проработать возможность поддержать всех предпринимателей, которые занимаются вторичной переработкой.

Ранее сообщалось, что Казань отходит от разбитых дворов и отсутствия освещения. В городе последовательно обновляют сотни дворов.

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