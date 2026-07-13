Мусорные полигоны Казани переполнятся через два года
В мэрии города назвали снижение объемов мусора приоритетной задачей.
Казани очень важно снизить объемы мусора. Подробнее о проблеме на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
Ежегодно на казанский полигон ТБО вывозится 1,6—1,8 тысячи тонн отходов. При таком темпе ресурс имеющихся полигонов будет исчерпан уже через два года.
— Раздельный сбор мусора для нас это не просто экологический тренд, а острая необходимость, - подчеркнул Гафаров.
Сейчас жёлтыми сетками для раздельного мусора оборудованы две трети площадок. Это неплохой результат, но нужно работать дальше. Лидером среди районов стал Авиастроительный — там оснащённость достигла 91%. При этом меньше всего сеток в Вахитовском и Приволжском районах города. В мэрии отметили, что казанцев, участвующих в сортировке, с каждым годом становится больше.
Также руководитель городского исполкома добавил, что вывозить вторсырье на переработку становится все дороже. Поэтому нужно проработать возможность поддержать всех предпринимателей, которые занимаются вторичной переработкой.
Ранее сообщалось, что Казань отходит от разбитых дворов и отсутствия освещения. В городе последовательно обновляют сотни дворов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.