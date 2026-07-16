Директора казанской УК оштрафовали за потекшую крышу дома
Сумма наказания составила 75 тысяч рублей.
Жильцы домов на Тэцевской, 13 и 23 обратились в Жилинспекцию с просьбой проверить УК «ЖКХ Авиастроительного района». Инспекторы выявили, что в доме №23 разрушается кровля, были трещины. А в доме №13 зафиксировали протечки.
А по правилам, УК должна следить за состоянием зданий, вовремя ремонтировать конструкции и поддерживать чистоту как в подъездах, так и на прилегающей территории. Поскольку это не первое подобное нарушение управляющей компании, ее директора наказали штрафом в 75 тысяч рублей, сообщили в ГЖИ по Татарстану.
Ранее сообщалось, что УК «Уютный дом» в Казани снова оштрафовали за ужасные условия проживания. В доме по улице Гаврилова разрушается крыша, нет горячей воды и сорняками заросли отмостки.
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