Инвалидам предложили полностью компенсировать расходы на коммуналку
Сейчас государство возвращает половину стоимости ЖКУ.
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой полностью компенсировать инвалидам и семьям с детьми-инвалидами расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта. Законопроект будет внесён в Госдуму 14 июля.
Сейчас по закону таким гражданам возвращают 50 процентов потраченных на ЖКУ средств. Новый документ предлагает поднять компенсацию до 100 процентов. По словам Миронова, это поможет сохранить доступность жилья для почти 12 миллионов россиян с инвалидностью и укрепит доверие к системе социальной защиты.
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