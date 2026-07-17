ООО «Газпром трансгаз Казань» наказали за отключение газа жильцам
Жителей не проинформировали заранее, что нарушает закон.
Нарушения выявлены в работе ООО «Газпром трансгаз Казань». У жителей дома на Виноградной в деревне Каипы Лаишевского района отключили газ. У собственника была задолженность.
Однако, по правилам, компания должна была заранее предупредить об отключении. Уведомление должно быть вручено лично под расписку, направлено заказным письмом, включено в квитанцию или передано иным способом, подтверждающим факт получения информации потребителем, напомнили в Госжилинспекции Татарстана.
Оказалось, что письмо было направлено, но его никто не получил. Оно вернулось отправителю 26 июня. А подача газа была приостановлена 22 июня. Жилинспекция признала действия «Газпром трансгаз Казань» нарушением обязательных требований. Компании направлено предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.
Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.