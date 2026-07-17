ЖКХ
17 июля 19:33
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«Вечерняя Казань»

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ООО «Газпром трансгаз Казань» наказали за отключение газа жильцам

Жителей не проинформировали заранее, что нарушает закон.

ООО «Газпром трансгаз Казань» наказали за отключение газа жильцам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нарушения выявлены в работе ООО «Газпром трансгаз Казань». У жителей дома на Виноградной в деревне Каипы Лаишевского района отключили газ. У собственника была задолженность.

Однако, по правилам, компания должна была заранее предупредить об отключении. Уведомление должно быть вручено лично под расписку, направлено заказным письмом, включено в квитанцию или передано иным способом, подтверждающим факт получения информации потребителем, напомнили в Госжилинспекции Татарстана.

Оказалось, что письмо было направлено, но его никто не получил. Оно вернулось отправителю 26 июня. А подача газа была приостановлена 22 июня. Жилинспекция признала действия «Газпром трансгаз Казань» нарушением обязательных требований. Компании направлено предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.

Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.

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