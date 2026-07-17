Прецедент создал региональный фонд капитального ремонта, который внес в квитанции задолженности по взносам за 2016-2023 годы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разбирательство между органом государственного жилищного надзора (ОГЖН) и региональным фондом капитального ремонта (ФКР) закончилось отказом Верховного суда пересмотреть дело. Поводом для спора стало включение долгов трехлетней давности в счета за ЖКУ — ОГЖН потребовал убрать из квитанции задолженности за 2016-2023 годы, однако фонд с этим был не согласен. Об этом сообщает «Газета.RU».

ФКР обратился в суд, однако первая инстанция ответила отказом в требовании оставить долги в «платежке». Объясняется это тем, что фонд даже при отсутствии отдельной графы может требовать погашения задолженности. Апелляция первое решение отменила, сославшись на то, что в Жилищном кодексе речи о сроке в три года не идет. После этого окружной суд снова ответил отказом. По мнению кассации, что предписание ОГЖН способствует выполнению законодательных норм и защите имущественных прав. Жители не могут быть обременены долгами на неопределенный срок.

Также решение аргументировано тем, что истечение срока давности иска не снимает обязанности выплатить долг, однако защищает россиян от принудительного исполнения требований.

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