ЖКХ
16 июля 20:24
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

За полгода в ГЖИ Татарстана обратились более 16 тысяч жителей

Показатели почти вполовину больше, чем в прошлом году.

За полгода в ГЖИ Татарстана обратились более 16 тысяч жителей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Жилинспекцию с начала года поступило 16 493 обращения. Это на 41,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зафиксировано 11 680 заявлений.

Среди них 15 707обращений — письменные, а 4 147 — направлены через Интернет-приемную. Также 786 татарстанцев обратились устно. В общей сложности рассмотрены 15 202 жалобы, остальные пока находятся в работе, отчитались в ГЖИ Татарстана.

Для проверок инспекторы 952 раза выезжали на место для изучения ситуации. За полгода личный прием провели для 786 человек. Из них 180 говорили лично с руководителем инспекции.

Чаще всего жители жаловались на содержание общедомового имущества и качество жилищно-коммунальных услуг. Инспекторам было задано 18 142 вопроса, что на 22,4 процента больше, чем в 2025 году.

Инспекция выдала 621 предписание, составлено 542 протокола, направлено 4 164 предостережения. Общая сумма наложенных штрафов составила 24,2 миллиона рублей, что в три раза превышает показатели прошлого года.

Ранее в Жилинспекции назвали татарстанцам способы борьбы с тараканами в подъездах. При появлении тараканов, клопов, муравьев или мокриц в местах общего пользования, включая подъезды, подвалы, чердаки и лифты, нужно обращаться в управляющую компанию. Она обязана обеспечивать надлежащее санитарное содержание общего имущества.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»
Зюганов опроверг слухи о многомиллионных премиях депутатам Госдумы

Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.