Показатели почти вполовину больше, чем в прошлом году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Жилинспекцию с начала года поступило 16 493 обращения. Это на 41,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зафиксировано 11 680 заявлений.

Среди них 15 707обращений — письменные, а 4 147 — направлены через Интернет-приемную. Также 786 татарстанцев обратились устно. В общей сложности рассмотрены 15 202 жалобы, остальные пока находятся в работе, отчитались в ГЖИ Татарстана.

Для проверок инспекторы 952 раза выезжали на место для изучения ситуации. За полгода личный прием провели для 786 человек. Из них 180 говорили лично с руководителем инспекции.

Чаще всего жители жаловались на содержание общедомового имущества и качество жилищно-коммунальных услуг. Инспекторам было задано 18 142 вопроса, что на 22,4 процента больше, чем в 2025 году.

Инспекция выдала 621 предписание, составлено 542 протокола, направлено 4 164 предостережения. Общая сумма наложенных штрафов составила 24,2 миллиона рублей, что в три раза превышает показатели прошлого года.

Ранее в Жилинспекции назвали татарстанцам способы борьбы с тараканами в подъездах. При появлении тараканов, клопов, муравьев или мокриц в местах общего пользования, включая подъезды, подвалы, чердаки и лифты, нужно обращаться в управляющую компанию. Она обязана обеспечивать надлежащее санитарное содержание общего имущества.

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