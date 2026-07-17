Управляющие компании в России обязаны бесплатно менять батареи в квартирах
Радиатор является частью общедомового имущества, поэтому в случае поломки жильцы не должны оплачивать ремонт самостоятельно.
Россияне часто заблуждаются в вопросе обслуживания отопительной системы и самостоятельно устраняют неисправности за свой счет. Однако заниматься ремонтом обязаны управляющие компании, поскольку батареи не относятся к имуществу жильцов. Особенно это касается ситуаций, когда существует риск аварии и затопления соседей, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Обязанность УК — содержать общедомовое имущество в исправном состоянии. Замена в случае аварии или исчерпания ресурса является не «дополнительной услугой», а базовой функцией УК, за которую вы уже платите ежемесячно», — приводит его слова РИА Новости.
Исключение составляют приборы, у которых есть вентили и краны, позволяющие отключить воду без перекрытия всего стояка в подъезде. Обязанность компаний бесплатно заменять радиаторы подтверждается одним из решений Верховного суда от 2009 года, на которое опираются суды по всей России. Также на действия в случае аварии с батареями не влияют решения общего собрания владельцев.
Ранее сообщалось, что управляющую компанию в Казани оштрафовали на 75 тысяч рублей за потекшие крыши домов. По правилам, организация должна следить за состоянием зданий, своевременно ремонтировать конструкции и поддерживать чистоту на территории.
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