УК начали рассылать красные платежки с напоминание о долге за ЖКХ
Маркер появиться, если просрочка более трех месяцев.
Российские управляющие компании начали помечать платежные документы за ЖКУ красной отметкой — для тех, у кого накопился долг за услуги. Об этом рассказали в Роскачестве.
Красный маркер означает, что просрочка превысила три месяца. И если человеку пришла такая квитанция, то стоит сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», запросить у УК акт сверки. И при необходимости обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей.
В ведомстве отметили, что цвет платежки не влияет на его юридическую силу, но служит предупреждением о необходимости погасить задолженность, чтобы избежать пеней и возможных судебных разбирательств.
Ранее Верховный суд в России запретил включать долги старше трех лет в счета за ЖКУ. Прецедент создал региональный фонд капитального ремонта, который внес в квитанции задолженности по взносам за 2016-2023 годы.
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