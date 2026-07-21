ЖКХ
21 июля 13:12
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

УК начали рассылать красные платежки с напоминание о долге за ЖКХ

Маркер появиться, если просрочка более трех месяцев.

УК начали рассылать красные платежки с напоминание о долге за ЖКХ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские управляющие компании начали помечать платежные документы за ЖКУ красной отметкой — для тех, у кого накопился долг за услуги. Об этом рассказали в Роскачестве.

Красный маркер означает, что просрочка превысила три месяца. И если человеку пришла такая квитанция, то стоит сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», запросить у УК акт сверки. И при необходимости обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей.

В ведомстве отметили, что цвет платежки не влияет на его юридическую силу, но служит предупреждением о необходимости погасить задолженность, чтобы избежать пеней и возможных судебных разбирательств.

Ранее Верховный суд в России запретил включать долги старше трех лет в счета за ЖКУ. Прецедент создал региональный фонд капитального ремонта, который внес в квитанции задолженности по взносам за 2016-2023 годы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.