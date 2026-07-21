Маркер появиться, если просрочка более трех месяцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские управляющие компании начали помечать платежные документы за ЖКУ красной отметкой — для тех, у кого накопился долг за услуги. Об этом рассказали в Роскачестве.

Красный маркер означает, что просрочка превысила три месяца. И если человеку пришла такая квитанция, то стоит сверить данные через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», запросить у УК акт сверки. И при необходимости обсудить возможность рассрочки или реструктуризации платежей.

В ведомстве отметили, что цвет платежки не влияет на его юридическую силу, но служит предупреждением о необходимости погасить задолженность, чтобы избежать пеней и возможных судебных разбирательств.

Ранее Верховный суд в России запретил включать долги старше трех лет в счета за ЖКУ. Прецедент создал региональный фонд капитального ремонта, который внес в квитанции задолженности по взносам за 2016-2023 годы.

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