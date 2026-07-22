Всего выявлено 118 нарушений.

Автор фото: ГЖИ Татарстана

Госжилинспекция Татарстана провела проверку в 105 домах республики. Инспекторы выявили 118 нарушений, допущенных управляющими компаниями. Было составлено 64 протокола. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей.

Худшие результаты были у УК «УКЖД Новация» из Альметьевска: жители домов № 18 по улице Гагарина и № 56 на Пушкина обратились с жалобами. Проверка показала, что чердаки в зданиях завалены мусором и птичьим пометом, разрушена изоляция на трубах. В домах происходят постоянные протечки, из-за которых страдают потолки и стены в квартирах. Также разрушается парапет в доме на Пушкина. За все нарушения УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что директора УК «Танкодром» оштрафуют за антисанитарию на Латышских Стрелков. Выявлены антисанитария в подъездах и во дворе, отсутствие ремонта, захламлённый чердак с птицами, разрушение фасада и отмостков, повреждённая кровля.

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