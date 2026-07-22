УК Татарстана за неделю оштрафовали на 1,5 млн рублей
Всего выявлено 118 нарушений.
Госжилинспекция Татарстана провела проверку в 105 домах республики. Инспекторы выявили 118 нарушений, допущенных управляющими компаниями. Было составлено 64 протокола. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей.
Худшие результаты были у УК «УКЖД Новация» из Альметьевска: жители домов № 18 по улице Гагарина и № 56 на Пушкина обратились с жалобами. Проверка показала, что чердаки в зданиях завалены мусором и птичьим пометом, разрушена изоляция на трубах. В домах происходят постоянные протечки, из-за которых страдают потолки и стены в квартирах. Также разрушается парапет в доме на Пушкина. За все нарушения УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что директора УК «Танкодром» оштрафуют за антисанитарию на Латышских Стрелков. Выявлены антисанитария в подъездах и во дворе, отсутствие ремонта, захламлённый чердак с птицами, разрушение фасада и отмостков, повреждённая кровля.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?