В доме нашли многочисленные нарушения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жилинспекция Татарстана признала руководителя управляющей компании «Танкодром» виновным в административном правонарушении после проверки дома № 2А по улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Инспекторы выехали после жалобы жильцов и выявили многочисленные нарушения — антисанитария в подъездах и во дворе, отсутствие ремонта, захламлённый чердак с птицами, разрушение фасада и отмостки, повреждённая кровля. Подвал оказался затоплен, а в квартирах жителей обнаружили плесень и промерзание стен из-за протечек.

«Напоминаем, что управляющая организация обязана следить за всем общим имуществом дома — от лестниц и чердаков до фундамента и кровли. Именно управляющая организация несет полную ответственность перед собственниками за комфорт и безопасность проживания», — напомнили в ГЖИ.

Директору УК выписали штраф в 61 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Жилинспекцию с начала года поступило 16 493 обращения. Это на 41,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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