Директора УК «Танкодром» оштрафуют за антисанитарию на Латышских Стрелков
В доме нашли многочисленные нарушения.
Жилинспекция Татарстана признала руководителя управляющей компании «Танкодром» виновным в административном правонарушении после проверки дома № 2А по улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.
Инспекторы выехали после жалобы жильцов и выявили многочисленные нарушения — антисанитария в подъездах и во дворе, отсутствие ремонта, захламлённый чердак с птицами, разрушение фасада и отмостки, повреждённая кровля. Подвал оказался затоплен, а в квартирах жителей обнаружили плесень и промерзание стен из-за протечек.
«Напоминаем, что управляющая организация обязана следить за всем общим имуществом дома — от лестниц и чердаков до фундамента и кровли. Именно управляющая организация несет полную ответственность перед собственниками за комфорт и безопасность проживания», — напомнили в ГЖИ.
Директору УК выписали штраф в 61 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что в Жилинспекцию с начала года поступило 16 493 обращения. Это на 41,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.