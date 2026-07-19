Городская среда
19 июля 11:32
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Директора УК «Танкодром» оштрафуют за антисанитарию на Латышских Стрелков

В доме нашли многочисленные нарушения.

Директора УК «Танкодром» оштрафуют за антисанитарию на Латышских Стрелков

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жилинспекция Татарстана признала руководителя управляющей компании «Танкодром» виновным в административном правонарушении после проверки дома № 2А по улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Инспекторы выехали после жалобы жильцов и выявили многочисленные нарушения — антисанитария в подъездах и во дворе, отсутствие ремонта, захламлённый чердак с птицами, разрушение фасада и отмостки, повреждённая кровля. Подвал оказался затоплен, а в квартирах жителей обнаружили плесень и промерзание стен из-за протечек.

«Напоминаем, что управляющая организация обязана следить за всем общим имуществом дома — от лестниц и чердаков до фундамента и кровли. Именно управляющая организация несет полную ответственность перед собственниками за комфорт и безопасность проживания», — напомнили в ГЖИ.

Директору УК выписали штраф в 61 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в Жилинспекцию с начала года поступило 16 493 обращения. Это на 41,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.


 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.