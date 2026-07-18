Городская среда
18 июля 16:22
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«Вечерняя Казань»

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Капремонт многоквартирных домов стартовал в 41 районе Татарстана

В планах обновить 813 домов и заменить 124 лифта, программа выполнена наполовину.

Капремонт многоквартирных домов стартовал в 41 районе Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане вовсю идёт капитальный ремонт жилья. Как рассказал министр строительства Марат Айзатуллин, в этом году в программу попало 813 многоквартирных домов. Работы развернулись уже в 41 районе республики. В шести районах планируют заменить 124 лифта в 56 домах.

На сегодня строители зашли в 530 домов, а 96 объектов уже полностью готовы. Только за последние две недели сдали 22 дома в 11 районах. По остальным идёт подготовка: согласовывают документы и закупают материалы. Общая готовность программы — 53 процента. Работы охватывают все муниципальные образования, которые вошли в утверждённый план.

Ранее мы писали, что казанское ТСЖ «Волга-36» потратило 6 миллионов рублей со спецсчета и не признает вину. Деньги копились на запланированный капремонт, но были израсходованы раньше срока.

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