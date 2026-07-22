При просрочках при расчете начнут применять тариф с повышающим коэффициентом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управляющие компании с 1 августа начнут применять обновленный порядок обработки показаний счетчиков воды. Передавать данные теперь необходимо не позднее 25-го числа каждого месяца, а при просрочке расчет проведут на основе среднего потребления за предшествующие полгода. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные ресурса «Объясняем.рф».

Если показания не поступают в УК дольше трех месяцев, плату за воду рассчитают по нормативу с повышающим коэффициентом. Чтобы исправить ситуацию, потребуется подать заявление и проверить исправность счетчиков. Передавать показания можно через личный профиль управляющей компании, портал ГИС ЖКХ и сервис «Госуслуги Дом». Приложения банков продолжат работать, однако гарантии, что данные зарегистрируют, нет. Пенсионеры и жители с ОВЗ смогут продолжить отправлять показания по бумажным формам или по телефону.

Помимо этого, автоматизированные инструменты с 1 августа начнут выявлять необычные колебания в потреблении воды, и в случае чего расчетный центр может запросить фото счетчика для подтверждения показаний. Также возможна выездная проверка счетчика.

Ранее сообщалось, что управляющие компании начали присылать должникам красные квитанции. Такой маркер означает, что просрочка по оплате ЖКУ превысила три месяца.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.