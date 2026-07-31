Вместо демонтированной кровли фирма установила временное покрытие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Московского района Казани проверила появившуюся в СМИ информацию о ненадлежащем капитальном ремонте крыши дома № 33 на улице Восстания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Как было установлено в ходе проверки, фирма «Стройпрогресс К» демонтировала старую кровлю. Однако вместо нового покрытия рабочие установили временное. В итоге во время дождя были затоплены квартиры.

Прокуратура потребовала устранить нарушения и возбудила административное дело в отношении должностного лица компании о нарушении обязательных требований в области строительства при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что УК Татарстана за неделю оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Всего выявлено 118 нарушений.

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