Возбуждено дело после капремонта крыши дома на улице Восстания в Казани
Вместо демонтированной кровли фирма установила временное покрытие.
Прокуратура Московского района Казани проверила появившуюся в СМИ информацию о ненадлежащем капитальном ремонте крыши дома № 33 на улице Восстания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Как было установлено в ходе проверки, фирма «Стройпрогресс К» демонтировала старую кровлю. Однако вместо нового покрытия рабочие установили временное. В итоге во время дождя были затоплены квартиры.
Прокуратура потребовала устранить нарушения и возбудила административное дело в отношении должностного лица компании о нарушении обязательных требований в области строительства при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.
Ранее сообщалось, что УК Татарстана за неделю оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Всего выявлено 118 нарушений.
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