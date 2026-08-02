Житель Татарстана осуждён за убийство брата
Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в расправе над родственником.
Суд в Татарстане признал 39‑летнего жителя Кайбицкого района виновным в убийстве. Об этом сообщил Следственный комитет России по Татарстану.
Преступление произошло в селе Малые Меми. Мужчина в ходе ссоры нанёс брату удар ножом в грудь. На тот момент оба они были пьяны. От полученного ранения потерпевший сразу же скончался на месте.
Трагедия произошла 20 марта 2026 года. В ходе разбирательства следствие подтвердило прямую причастность обвиняемого к этому преступлению.
По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.
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