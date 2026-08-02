Общество
2 августа 14:10
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«Вечерняя Казань»

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Житель Татарстана осуждён за убийство брата

Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в расправе над родственником.

Житель Татарстана осуждён за убийство брата

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд в Татарстане признал 39‑летнего жителя Кайбицкого района виновным в убийстве. Об этом сообщил Следственный комитет России по Татарстану.

Преступление произошло в селе Малые Меми. Мужчина в ходе ссоры нанёс брату удар ножом в грудь. На тот момент оба они были пьяны. От полученного ранения потерпевший сразу же скончался на месте.

Трагедия произошла 20 марта 2026 года. В ходе разбирательства следствие подтвердило прямую причастность обвиняемого к этому преступлению.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi. Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

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