Общество
2 августа 14:28
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«Вечерняя Казань»

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Онищенко назвал риски купания в городских фонтанах

Академик РАН предупредил о вероятности кожных заболеваний и переохлаждения.

Онищенко назвал риски купания в городских фонтанах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Фонтаны не относятся к водоёмам и не рассчитаны на проведение водных процедур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

По словам эксперта, несмотря на то, что вода в городских фонтанах поступает из водопроводной сети и её качество постоянно контролируют, купание всё равно остаётся опасным. Циркулирующая в системе вода не прогревается, и даже при относительно тёплой погоде она остается холодной.

Контакт с холодной водой может привести к переохлаждению организма, особенно в прохладные дни или при длительном пребывании в фонтане. Это создаёт риск острых респираторных состояний и иных нарушений терморегуляции.

Кроме того, сохраняется вероятность кожных поражений. Даже соблюдение норм водоподготовки не гарантирует отсутствие микроорганизмов, способных вызвать локальные воспаления или аллергические проявления.

Ранее два пляжа в Казани все же признали безопасными для купания. Всего Роспотребнадзор одобрил 19 мест для купания из 25.

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