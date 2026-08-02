Росстат зафиксировал самые низкие показатели безработицы в Калужской и Нижегородской областях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России самый минимальный уровень безработицы зафиксирован в Калужской и Нижегородской областях. Такие данные приведены в докладе «Социально‑экономическое положение России».

В обоих субъектах показатель достиг 0,9 процента. Примерно такие же низкие значения отмечены в Ханты‑Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области — там уровень безработицы держится на отметке 1 процент.

Среди населения в возрасте от 15 лет и старше общий уровень безработицы по стране составил 2,2%.

По последним данным на июль, показатели безработицы в республике остаются низкими. Общий уровень безработицы в Татарстане составил 1,7 процента.

Ранее сообщалось, что казанцы считают идеальной зарплату на уровне выше 200 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый житель идеальным назвал доход на уровне выше 300 тысяч рублей.

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