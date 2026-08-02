При общем снижении капитала бизнесменов есть и предприниматели, нарастившие свои активы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Состояние российских миллиардеров сократилось на пять миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Совокупный капитал крупнейших российских бизнесменов с начала 2026 года уменьшился на 5,02 миллиарда долларов.

Наиболее резкое падение отмечено у Михаила Прохорова. Его капитал сократился на 5,66 миллиарда и достиг отметки в 10,9 миллиарда долларов.

Значительно снизились объёмы активов и у других крупных предпринимателей. У Владимира Потанина (президента «Норникеля») — на 3,44 миллиарда (до 23 миллиарда), у Вагита Алекперова (основателя ЛУКОЙЛа) — на 1,41 миллиарда (до 21,2 миллиарда), у Владимира Лисина (председателя совета директоров НЛМК) — на 1,16 миллиарда (до 22,6 миллиарда).

При этом есть и те, у кого отмечается рост благосостояния. Наибольший прирост продемонстрировал Алексей Мордашов (основатель «Северстали») — его состояние увеличилось на 1,79 миллиарда и составило 28,1 миллиарда долларов. Позитивную динамику также зафиксировали у Леонида Михельсона, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко.

Всего в глобальный рейтинг Bloomberg Billionaires Index включены 500 наиболее состоятельных людей мира, среди которых есть 20 россиян.

Ранее сообщалось, что миллиардер Кустов и глава «Эфко» задержаны по делу о мошенничестве. Обвинения связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

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