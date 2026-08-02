Центробанк ввёл изменения, затрагивающие оформление полисов, порядок выплат и условия отказа от страховки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России с первого дня августа начали действовать обновлённые правила ОСАГО. Об этом сообщает Life.ru.

Изменения были утверждены Центробанком. Благодаря нововведению, существенно пересмотрен механизм отказа от приобретённого полиса. Теперь автовладелец может расторгнуть договор до вступления его в силу и вернуть часть от уплаченной суммы. При этом страховая вправе удержать средства, покрывающие фактические расходы на оформление и сопровождение сделки.

Изменения коснулись и порядка выплат по европротоколу. Так, исключены фиксированные размеры компенсаций для спорных ситуаций. Но при этом предельные суммы выплат сохранены. Например, при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации максимальная компенсация достигает 400 тысяч рублей. Если между участниками ДТП есть спор, но представлено подтверждение, выплата ограничивается 200 тысячами рублей. В случае согласия сторон без фотофиксации сумма не превысит 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила перевозок пассажиров в такси. Оформлять билеты и осуществлять посадку можно будет через государственную биометрическую систему.

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