Общество
1 августа 19:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиян ждут изменения правил перевозок пассажиров в такси

Оформлять билеты и осуществлять посадку можно будет через государственную биометрическую систему.

Россиян ждут изменения правил перевозок пассажиров в такси

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пишет  ТАСС, ссылаясь на приказ министерства транспорта РФ.  

Согласно документу пассажирам разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика есть соответствующая техническая возможность.  

Правилами также будут разрешены оформление билетов и посадка через государственную биометрическую систему.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России поменяют правила перевозок на поездах. Например, теперь пассажир при покупке билета должен будет указать номер телефона или электронную почту. А перевозчик сможет предупредить, если рейс отменится, изменится маршрут или состав.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Более 50 улиц в Казани останутся без воды из-за строительства школы Загитовой

Отключение снабжения коснется Вахитовского района города.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.