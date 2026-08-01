Россиян ждут изменения правил перевозок пассажиров в такси
Оформлять билеты и осуществлять посадку можно будет через государственную биометрическую систему.
В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пишет ТАСС, ссылаясь на приказ министерства транспорта РФ.
Согласно документу пассажирам разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика есть соответствующая техническая возможность.
Правилами также будут разрешены оформление билетов и посадка через государственную биометрическую систему.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России поменяют правила перевозок на поездах. Например, теперь пассажир при покупке билета должен будет указать номер телефона или электронную почту. А перевозчик сможет предупредить, если рейс отменится, изменится маршрут или состав.
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