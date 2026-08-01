Жителей республики просят быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане изменится погода. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Так, ночью и днем 2 августа синоптики местами прогнозируют грозы и сильный ветер скоростью до 15-18 метров в секунду. В Казани - до 15 метров.

Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует в такую погоду не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Особенно следует быть острожными при передвижении по улицам и дорогам.

Ранее эпидемиолог рассказал, какие штаммы гриппа придут в новом сезоне в Татарстан. Ожидаются два штамма гриппа А и один или два штамма В в зависимости от вакцины.

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