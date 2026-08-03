Владельцев судов просят отказаться от выезда на воду, а водителей — от поездок за пределы населенного пункта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во вторник, 4 августа, в республику ночью и утром придут гроза и кратковременные усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Татарстану.

Жителям рекомендуется при сильном ветре убрать незакрепленные вещи из дворов и открытых балконов, плотно закрыть окна, избегать карнизов, рекламных конструкций, навесов и деревьев. Также не следует парковать там авто. При порывах ветра нужно укрыться в здании — это позволит избежать травм.

Владельцев судов просят отказаться от выезда на воду, не рыбачить в одиночку, всегда брать с собой средства спасения, связи и навигации. Водителей призвали воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без необходимости и соблюдать ПДД.

Чтобы избежать удара молнией, не следует стоять рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и прочим. Разряд чреват пожаром, разрушением зданий, травмированием и гибелью.

«Во избежание пожара оборудуй дом молниеотводом. Поражение человека происходит в случае прямого попадания при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около одного метра) от человека, при распространении электричества в сырой земле или воде», — напомнили в МЧС.

Напомним, что непогода придет и в Казань. Жителей города просят уделить особое внимание детям, а также пожилым и больным людям, которым может понадобиться помощь.



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