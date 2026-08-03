Общество
3 августа 08:18
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев предупредили, что рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра

Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Казанцев предупредили, что рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В понедельник в Казани днем ожидается непогода. По прогнозу, в городе и по региону ожидается гроза с порывистым ветром до 15–18 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Татарстану просят быть осторожными на улицах и дорогах. Не стоит укрываться под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач — всё это может быть опасно при сильном ветре. Особое внимание нужно уделить детям, а также пожилым и больным людям, которым может понадобиться помощь. В экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах. За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены. Среди происшествий — столкновения из-за несоблюдения дистанции и проезда на красный свет, наезд на препятствие по болезни водителя и так далее.

Также мы писали, что казанцам представили график отключения горячей воды на август. Речь идет о домах, подключенных к сетям Татэнерго.

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