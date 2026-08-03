Злоумышленники используют открытую информацию для создания портрета жертвы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство внутренних дел России предупредило граждан об опасности излишней открытости в социальных сетях. Как сообщили в ведомстве, материалы которого изучило агентство «РИА Новости», злоумышленники активно собирают личные данные пользователей для составления психологического портрета потенциальной жертвы.

Полицейские настоятельно рекомендуют не публиковать в открытом доступе домашний адрес, место работы или учебы, а также информацию о составе семьи и близких родственниках. Кроме того, не стоит открыто высказывать свои взгляды в общих чатах и отвечать на личные вопросы от незнакомцев.

Чтобы обезопасить себя, полиция советует тщательно проверять профили новых собеседников: обращать внимание на дату и место регистрации аккаунта. Сообщения от неизвестных пользователей лучше игнорировать. При любой подозрительной активности аккаунт следует добавить в черный список и пожаловаться на него модераторам социальной сети.

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