Банки заблокируют счета на сутки при захвате сим-карты мошенниками
Новые сценарии для системы «Антифрод» утвердили в правительстве.
Телефонным мошенникам будет сложнее добраться до чужих денег. Правительство согласовало новые сценарии для системы «Антифрод». Если оператор передаст сигнал, что сим-карта попала в руки аферистов, дистанционный доступ к банковским счетам по этому номеру заблокируют на 24 часа. Также участники системы будут обмениваться данными о расторжении договора связи.
Система «Антифрод» уже работает, к ней подключены «Госуслуги», крупнейшие банки и операторы. К июню в ней участвовали 12 организаций. Об этом рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее мы писали, что мошенники крадут деньги россиян, предлагая посмотреть «Одиссею» за 12 рублей. Желающие увидеть новую картину вводят банковские данные на сайт с целью оплатить «подписку», но в итоге теряют все средства с карты.
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