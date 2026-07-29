Общество
29 июля 10:11
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«Вечерняя Казань»

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Банки заблокируют счета на сутки при захвате сим-карты мошенниками

Новые сценарии для системы «Антифрод» утвердили в правительстве.

Банки заблокируют счета на сутки при захвате сим-карты мошенниками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Телефонным мошенникам будет сложнее добраться до чужих денег. Правительство согласовало новые сценарии для системы «Антифрод». Если оператор передаст сигнал, что сим-карта попала в руки аферистов, дистанционный доступ к банковским счетам по этому номеру заблокируют на 24 часа. Также участники системы будут обмениваться данными о расторжении договора связи.

Система «Антифрод» уже работает, к ней подключены «Госуслуги», крупнейшие банки и операторы. К июню в ней участвовали 12 организаций. Об этом рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее мы писали, что мошенники крадут деньги россиян, предлагая посмотреть «Одиссею» за 12 рублей. Желающие увидеть новую картину вводят банковские данные на сайт с целью оплатить «подписку», но в итоге теряют все средства с карты.

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