Мошенники крадут деньги россиян, предлагая посмотреть «Одиссею» за 12 рублей
Желающие увидеть новую картину вводят банковские данные на сайт с целью оплатить «подписку», но в итоге теряют все средства с карты.
На фоне выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», основанного на одноименной поэме Гомера, мошенники активизировались и стали предлагать россиянам посмотреть картину всего за 12 рублей. После оплаты «подписки» действительно списывается 12 рублей, а после — все оставшиеся на карте средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Лаборатории Касперского.
Аферисты придумали и другой способ — чтобы якобы посмотреть фильм, они просят жителей получить специальный код в телеграм-боте. Таким образом фиксируется активность пользователя, а после ввода комбинации на фишинговом сайте жертву перенаправляют на вредоносные страницы, которые ставят под угрозу сохранность денег. При этом не только россияне сталкиваются с такой схемой, поскольку мошенники создают сайты якобы для просмотра «Одиссеи» в дубляже на разных языках.
Для правдоподобности аферисты добавляют на свои сайты оценки и рецензии на фильм от других пользователей. Также мошенники обещают быстрое создание учетной записи и доступ к аккаунту на нескольких устройствах. При регистрации пользователей просят предоставить свой адрес электронной почты, имя и фамилию, а «бесплатная пробная версия» требует введения банковских данных.
Ранее МВД предупредило жителей о новой тактике мошенников на торговых площадках. Аферисты публикуют привлекательные по цене товары и просят полную предоплату, но после перевода средств перестают выходить на связь.
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