Мошенники похищают аккаунты в «Телеграме» без пароля и СМС
Программа скрывается под «Обновлением телеметрии Windows».
Аферисты придумали новый способ похищать телеграм-аккаунты у россиян. Теперь они могут это сделать без пароля и СМС, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишет ТАСС.
Вредоносная программа скрывается за «Обновлением телеметрии Windows». После запуска на компьютере она похищает данные сессии «Телеграм» для Windows. В итоге преступники получают доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. А файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.
Поэтому россиянам рекомендуют скачивать программы только с проверенных ресурсов. Не стоит открывать подозрительные ссылки в электронной почте и мессенджерах. Нужно пользоваться антивирусом и периодически проверять список активных сеансов в мессенджере и отключать неизвестные устройства.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой. Злоумышленники дожидаются, когда карту найдут, а потом обвиняют нашедшего в краже.
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