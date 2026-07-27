Программа скрывается под «Обновлением телеметрии Windows».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аферисты придумали новый способ похищать телеграм-аккаунты у россиян. Теперь они могут это сделать без пароля и СМС, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, пишет ТАСС.

Вредоносная программа скрывается за «Обновлением телеметрии Windows». После запуска на компьютере она похищает данные сессии «Телеграм» для Windows. В итоге преступники получают доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения. А файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.

Поэтому россиянам рекомендуют скачивать программы только с проверенных ресурсов. Не стоит открывать подозрительные ссылки в электронной почте и мессенджерах. Нужно пользоваться антивирусом и периодически проверять список активных сеансов в мессенджере и отключать неизвестные устройства.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой. Злоумышленники дожидаются, когда карту найдут, а потом обвиняют нашедшего в краже.

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