КАМАЗ вернул «пятидневку»
Объем заказов должен вырасти в августе-октябре.
Производитель грузовиков КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю. Графика изначально планировали придерживаться с августа по октябрь. Но за это время вырос объем заказов, рассказали в компании.
То есть предприятие продолжит работать по пятидневному графику. Все благодаря развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, прокомментировали в пресс-службе. Среднесуточный темп производства составит 160 машино-комплектов.
Ранее сообщалось, что полностью беспилотные КАМАЗы начнут использовать с 2028 года. Пока что управление подразумевает участие оператора-логиста. При наличии устойчивой связи оператор может временно вмешиваться в работу систем, в том числе дистанционно управлять грузовиком с использованием видеокамер.
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