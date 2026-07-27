Общество
27 июля 13:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

КАМАЗ вернул «пятидневку»

Объем заказов должен вырасти в августе-октябре.

КАМАЗ вернул «пятидневку»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Производитель грузовиков КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю. Графика изначально планировали придерживаться с августа по октябрь. Но за это время вырос объем заказов, рассказали в компании.

То есть предприятие продолжит работать по пятидневному графику. Все благодаря развитию продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, прокомментировали в пресс-службе. Среднесуточный темп производства составит 160 машино-комплектов.

Ранее сообщалось, что полностью беспилотные КАМАЗы начнут использовать с 2028 года. Пока что управление подразумевает участие оператора-логиста. При наличии устойчивой связи оператор может временно вмешиваться в работу систем, в том числе дистанционно управлять грузовиком с использованием видеокамер.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.