Билайн установил дополнительное оборудование на Вознесенском тракте, что обеспечивает водителей и пассажиров качественной голосовой связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету на всем протяжении маршрута.

Автор фото: пресс-служба Билайн

Вознесенский тракт является одной из крупных магистралей, соединяющих Казань с пригородной зоной, где расположены многочисленные коттеджные и дачные поселки. Особенно актуальным усиление связи становится в летний период, когда поток автомобилистов и дачников значительно возрастает.

Аналитика оператора* подтверждает высокую востребованность мобильного интернета на этом направлении. По данным Билайна, самым интернет-активным днем недели на Вознесенском тракте стала пятница — в этот день казанцы традиционно отправляются загород после рабочей недели. Высокий трафик также фиксируется в четверг и воскресенье. В будние дни пик потребления данных приходится на период с 16:00 до 18:00, тогда как в выходные смещается на дневные часы — с 14:00 до 16:00.

Стабильный мобильный интернет на трассе — это не только комфорт, но и безопасность. Большинство водителей сегодня используют навигационные сервисы в смартфонах, которые в реальном времени предоставляют голосовые подсказки о маршруте, предупреждают о дорожной ситуации и помогают ориентироваться на местности. Кроме того, скоростной 4G**-интернет позволяет пассажирам продуктивно проводить время в дороге: работать или учиться удаленно, обмениваться файлами, слушать музыку и смотреть видео.

Среди сервисов, которыми пользуются водители и пассажиры на Вознесенском тракте, лидируют сервисы Яндекса. На втором месте по популярности — социальная сеть «ВКонтакте», замыкает тройку лидеров онлайн-карты. Также в топ востребованных сервисов вошли платформы видеоконтента — Rutube и ВК Видео, что подтверждает растущий тренд на просмотр видео в поездках.

Расширение инфраструктуры Билайна обеспечивает современными мобильными сервисами не только автомобилистов, но и жителей микрорайонов и коттеджных поселков, прилегающих к Вознесенскому тракту. Благодаря этому жители пригородных поселков получают доступ к быстрому интернету и голосовой связи в стандарте VoLTE***, который позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом с высоким качеством звука.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Вознесенский тракт — важнейшая транспортная артерия для тысяч жителей Казани, и мы видим, насколько востребованы здесь наши услуги. Установка дополнительного оборудования позволила не только обеспечить бесшовное покрытие на всем протяжении дороги, но и заметно повысить емкость сети. Теперь даже в часы пик — в пятницу вечером или в воскресенье днем — наши клиенты могут уверенно пользоваться навигацией, слушать музыку в высоком качестве и оставаться на связи. Мы продолжим мониторить нагрузку на этом направлении, чтобы летний отдых казанцев был максимально комфортным».

Таким образом, Билайн продолжает системную работу в развитии сети на крупных автомагистралях Татарстана. Так, ко дню открытия движения на трассе Алексеевское — Альметьевск технические специалисты оператора создали непрерывное покрытие сетями 2G и 4G на всем 145-километровом участке дороги, установив дополнительные базовые станции и модернизировав существующую инфраструктуру. А на трассе М-12 «Восток» по итогам недавнего исследования агентства TelecomDaily Билайн стал лидером по средней скорости интернета и минимальному пингу, что подтверждает статус сети как надежной для доступа в интернет на загородных маршрутах.

* по обезличенным данным клиентов Билайна за июнь 2026 года;

** 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;

*** VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE (англ.).