До принятия поправок в закон автолавки с едой попадали в категорию обычных ларьков, однако с осени для них появятся отдельные правила работы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября вступят в силу стандарты продажи товаров в «мобильных торговых объектах» — фургонах и автолавках. До принятия поправок в закон о госрегулировании торговли такого понятия не существовало, а «автомобильные» точки относились к категории обычных ларьков и павильонов. Об этом рассказал советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

«Речь о торговле с колес, будь то автолавка в отдаленном поселке или кофейный фургон на городской набережной», — приводит его слова РИА Новости.

Из-за «лазейки» в законе власти регионов могли самостоятельно предъявлять требования к автолавкам, однако с осени это будет запрещено. Право устанавливать особые правила дадут только трем городам федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Ограничение одно, отметил советник ректора, — в одном месте нельзя торговать сразу в нескольких фургонах. Мера призвана защитить бизнесменов от стихийной конкуренции за площадку. Помимо этого, владельцы автолавок смогут размещать торговые точки на частной земле, подав заявление.

При этом в поправки не входят фермерские хозяйства и подобные кооперативы, поскольку для них созданы свои собственные законы.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казани прошло 70 рейдов по пресечению несанкционированной торговли. В результате инспекторы составили 1190 протоколов и изъяли продукцию: не только овощи и фрукты, но и «незамерзайку».

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