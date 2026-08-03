Наилучшая ситуация с автомобильной инфраструктурой наблюдается в Москве и Челябинской области.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последние годы ситуация в сфере автомобильных дорог в России постепенно улучшается — всего шесть лет назад нормативом соответствовало только 50,4 процента инфраструктуры, то в конце прошлого года этот показатель достиг 55,2 процента. В 43 регионах доля дорог, отвечающих стандартам, ниже общероссийского уровня. Лидерами рейтинга по качеству оказались Москва и Челябинская область, а вот Татарстан в это число не вошел. Исследование провели аналитики РИА Новостей.

В пятерку также вошли Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. В этих субъектах доля дорог, соответствующих нормативам, составляет около 81,7—84,6 процента. Уникальная ситуация наблюдается в Ингушетии из-за высокой плотности дорог общего пользования с твердым покрытием. Выше этот показатель только в трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Сильнее всего не повезло водителям в Архангельской области, где качественными можно назвать только 17,2 процента дорог. Эксперты при этом отмечают позитивную динамику в этом регионе — в последние годы доля соответствующих нормам магистралей растет. Также в конце списка оказались Волгоградская и Кировская области с показателем менее 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Александра Пархоменко обновление получил участок дороги протяженностью в 130 метров и шириной в две полосы. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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