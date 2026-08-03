В финал вышли 13 участников из пяти стран.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе столица Татарстана примет фестиваль «Новая волна». Об этом напомнил мэр Казани Ильсур Метшин.

В рамках фестиваля выступят звёзды музыкального олимпа, среди которых Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Алсу, Игорь Саруханов и другие.

Градоначальник обратил внимание на финалистов. Всего в финал вышло 13 участников из пяти стран. Один из них – татарстанский музыкант и певец Игнат Изотов. Он участвовал в конкурсе «Созвездие-Йолдызлык», 13-м сезоне шоу «Голос», VK Fest и шоу «Музыкастинг 4.0» от «Нового радио». Власти Казани надеются, что он достойно представит город на большой сцене.

Ключевым событием станет день премьер от звёзд — он запланирован на 23 августа.

Ранее организаторы «Новой волны» посоветовали покупать билеты только на официальном сайте. Мошенники уже начали продавать их на сторонних площадках.

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