Общество
3 августа 11:49
Автор материала:
Не указано
Алина Камалютдинова

Журналист

Казань готовится стать столицей популярной музыки на фестивале «Новая волна»

В финал вышли 13 участников из пяти стран.

Казань готовится стать столицей популярной музыки на фестивале «Новая волна»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе столица Татарстана примет фестиваль «Новая волна». Об этом напомнил мэр Казани Ильсур Метшин.

В рамках фестиваля выступят звёзды музыкального олимпа, среди которых Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Алсу, Игорь Саруханов и другие.

Градоначальник обратил внимание на финалистов. Всего в финал вышло 13 участников из пяти стран. Один из них – татарстанский музыкант и певец Игнат Изотов. Он участвовал в конкурсе «Созвездие-Йолдызлык», 13-м сезоне шоу «Голос», VK Fest и шоу «Музыкастинг 4.0» от «Нового радио». Власти Казани надеются, что он достойно представит город на большой сцене.

Ключевым событием станет день премьер от звёзд — он запланирован на 23 августа.

Ранее организаторы «Новой волны» посоветовали покупать билеты только на официальном сайте. Мошенники уже начали продавать их на сторонних площадках.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi

Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.