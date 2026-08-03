Онищенко назвал гиподинамию и вредные привычки главными врагами долголетия
Медицина отвечает за здоровье лишь на 20 процентов.
Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости напомнил, что продолжительность жизни только на пятую часть зависит от качества здравоохранения. Остальные 80 процентов — это личная ответственность каждого. По его словам, алкоголь и курение отнимают годы жизни, а вейпы сейчас в прямом смысле «убивают население на планете».
Кроме того, академик обратил внимание на малоподвижный образ жизни. Люди всё чаще выбирают гаджеты вместо прогулок, а нехватка физической активности заметно сокращает годы жизни.
Ранее Онищенко рассказал о заболеваниях, сокращающих жизнь людей. Даже простой насморк влияет на общее состояние здоровья.
Также сообщалось, что почти половину случаев деменции можно предотвратить изменением образа жизни. ВОЗ назвала курение, алкоголь и одиночество среди главных факторов риска.
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