Медицина отвечает за здоровье лишь на 20 процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости напомнил, что продолжительность жизни только на пятую часть зависит от качества здравоохранения. Остальные 80 процентов — это личная ответственность каждого. По его словам, алкоголь и курение отнимают годы жизни, а вейпы сейчас в прямом смысле «убивают население на планете».

Кроме того, академик обратил внимание на малоподвижный образ жизни. Люди всё чаще выбирают гаджеты вместо прогулок, а нехватка физической активности заметно сокращает годы жизни.

Ранее Онищенко рассказал о заболеваниях, сокращающих жизнь людей. Даже простой насморк влияет на общее состояние здоровья.

Также сообщалось, что почти половину случаев деменции можно предотвратить изменением образа жизни. ВОЗ назвала курение, алкоголь и одиночество среди главных факторов риска.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.