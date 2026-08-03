Общество
3 августа 09:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Онищенко назвал гиподинамию и вредные привычки главными врагами долголетия

Медицина отвечает за здоровье лишь на 20 процентов.

Онищенко назвал гиподинамию и вредные привычки главными врагами долголетия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости напомнил, что продолжительность жизни только на пятую часть зависит от качества здравоохранения. Остальные 80 процентов — это личная ответственность каждого. По его словам, алкоголь и курение отнимают годы жизни, а вейпы сейчас в прямом смысле «убивают население на планете».

Кроме того, академик обратил внимание на малоподвижный образ жизни. Люди всё чаще выбирают гаджеты вместо прогулок, а нехватка физической активности заметно сокращает годы жизни.

Ранее Онищенко рассказал о заболеваниях, сокращающих жизнь людей. Даже простой насморк влияет на общее состояние здоровья.

Также сообщалось, что почти половину случаев деменции можно предотвратить изменением образа жизни. ВОЗ назвала курение, алкоголь и одиночество среди главных факторов риска.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi

Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.