Людей также беспокоили перебои со связью.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Во втором квартале 2026 года россиян сильнее всего тревожила ситуация с топливом. Такие данные приводит «Национальный индекс тревожностей», который считает компания КРОС. Летом после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру в ряде регионов начали ограничивать продажу бензина. Люди жаловались на рост цен, пустые заправки и очереди. Замминистра энергетики Павел Сорокин заверил, что всё под контролем, и некоторые регионы уже снимают ограничения, пишут «Ведомости».

Второе место заняли цифровые ограничения — люди беспокоятся, что привычные интернет-сервисы могут перестать работать, даже если включён VPN. На третьем — страх атак дронов и сообщения о готовящихся диверсиях. Также в пятёрку главных тревог попали попытки изоляции Крыма и слухи о том, что Европа может готовиться к войне с Россией.

По данным опроса ФОМ в конце июля, новости о спецоперации интересовали 43 процента опрошенных. Из них 18 процентов следили за обстрелами российских территорий, 10 процентов — за атаками на склады Wildberries, и 8 процентов — за дефицитом бензина. Уровень тревоги за две недели подрос до 57 процентов. Социологи говорят, что к концу июля первый шок прошёл, но главной тревожащей темой остаётся состояние экономики.

Ранее мы писали, что дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг. Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

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