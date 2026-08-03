Общество
3 августа 09:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Топливный кризис стал главной тревогой россиян во втором квартале года

Людей также беспокоили перебои со связью.

Топливный кризис стал главной тревогой россиян во втором квартале года

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Во втором квартале 2026 года россиян сильнее всего тревожила ситуация с топливом. Такие данные приводит «Национальный индекс тревожностей», который считает компания КРОС. Летом после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру в ряде регионов начали ограничивать продажу бензина. Люди жаловались на рост цен, пустые заправки и очереди. Замминистра энергетики Павел Сорокин заверил, что всё под контролем, и некоторые регионы уже снимают ограничения, пишут «Ведомости».

Второе место заняли цифровые ограничения — люди беспокоятся, что привычные интернет-сервисы могут перестать работать, даже если включён VPN. На третьем — страх атак дронов и сообщения о готовящихся диверсиях. Также в пятёрку главных тревог попали попытки изоляции Крыма и слухи о том, что Европа может готовиться к войне с Россией.

По данным опроса ФОМ в конце июля, новости о спецоперации интересовали 43 процента опрошенных. Из них 18 процентов следили за обстрелами российских территорий, 10 процентов — за атаками на склады Wildberries, и 8 процентов — за дефицитом бензина. Уровень тревоги за две недели подрос до 57 процентов. Социологи говорят, что к концу июля первый шок прошёл, но главной тревожащей темой остаётся состояние экономики.

Ранее мы писали, что дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг. Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi

Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.