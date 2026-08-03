Даже при повышении цены женщины не собираются отказываться от услуги, показал опрос.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большинство жительниц России тратят на ногтевой сервис 30—50 тысяч рублей в год, а еще 10 процентов опрошенных девушек отдают от 60 до 80 тысяч рублей. Чаще всего высокую цены готовы платить работницы финансовой сферы и ИТ, предпочитая за раз отдавать от трех тысяч рублей. Для сравнения, среди домохозяек этот ценовой сегмент выбирают только 11 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Выберу.ру».

Больше половины опрошенных россиянок делают маникюр не реже раза в месяц, а еще 35 процентов делают это чаще. Каждая пятая посещает салон красоты или мастера примерно раз в сезон, 12 процентов обращаются за услугой несколько раз за 12 месяцев, а восемь процентов позволяют себе такую роскошь только перед отпуском, праздниками или другими событиями. Лишь два процента девушек не делают маникюр вообще.

Свыше 60 процентов жительниц ходит в салоны красоты, а четверть обращается к частным мастерам. Около 13 процентов самостоятельно делают себе маникюр. При этом даже возможное повышение стоимости красивых ногтей не заставит большинство девушек отказаться от этой услуги — 30 процентов будут продолжать ходить на маникюр в привычном режиме, 28 процентов найдут место дешевле, а каждая пятая начнут заниматься ногтями самостоятельно или будут посещать мастера реже.

Напомним, что с 30 апреля в России начал действовать ГОСТ на маникюр. Нормы являются необязательными для соблюдения, но если мастер заявляет, что оказывает услуги «по ГОСТу», то он обязан ему соответствовать.

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