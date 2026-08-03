Родители имеют право тратить полученные средства на любые цели по своему усмотрению.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Независимо от возраста детей или нуждаемости семьи жителям республики выплачивается остаток материнского капитала в пределах 10 тысяч рублей. Речь идет о средствах, которые остаются на сертификате на момент подачи заявления. Такую выплату с января получили пять тысяч жителей, сообщает Отделение Соцфонда по Татарстану.

Заявление можно подать через «Госуслуги» или клиентскую службу СФР. Документ рассматривают 12 рабочих дней, а после в течение пяти дней выплачивается остаток. Важно при этом указывать расчетный счет, который принадлежит непосредственно владельцу сертификата. Иными словами, счет мужа, жены или родственника не подойдет. Родители имеют право тратить полученные средства на любые цели по своему усмотрению. Узнать размер остатка можно, заказав выписку в «Гоуслугах», Соцфонде или МФЦ.

«В этом году размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 728 921 рубль, на второго — 963 243 рубля. Средства можно направить на жильё, образование детей, накопительную пенсию или ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет. А если на сертификате остаётся сумма в пределах 10 тысяч рублей, семья может получить её единовременно и использовать по своему усмотрению», — рассказал глава регионального отделения Эдуард Вафин.

Ранее сообщалось, что в Казани прошел суд над 15 мошенниками, которые реализовывали преступные схемы с материнским капиталом. Они изготовили фиктивные свидетельства о рождении более чем 600 детей. В итоге ущерб составил более шести миллионов рублей.

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