Общество
3 августа 14:42
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«Вечерняя Казань»

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Банки в России предложили обязать делиться данными о ложных блокировках

Мера призвана снизить риски для добросовестных клиентов.

Банки в России предложили обязать делиться данными о ложных блокировках

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Актуальный подход финансовых организаций к борьбе с серыми схемами все чаще мешает обычным честным пользователям. Аналитики предлагают пересмотреть правила и обязать банки отчитываться о числе ложных блокировок. Это снизит риски для добросовестных россиян, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

Участившиеся случаи неоправданных банковских ограничений требуют разработки прозрачного механизма обжалования и возврата доступа. За последние два года было зафиксировано 81,2 тысячи подобных обращений, и только за последний год было обработано 53,5 тысячи таких заявлений (+93 процента). За последние полгода число составило 32 тысяч (+48,8 процента).

Банки вынуждены применять механизмы «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, однако наиболее сильно от этого страдают самозанятые, ИП, представители платформенной экономики и те клиенты, транзакции которых формально похожи на подозрительные.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон, который обязывает финансовые организации и платежные сервисы раскрывать подробную информацию об условиях денежных переводов и других банковских услуг. Данные должны будут размещать в отделениях и на официальных сайтах банков.

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