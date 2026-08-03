Общество
3 августа 14:58
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«Вечерняя Казань»

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Казанские медики впервые перекрыли артерию в желудке после 5 кровотечений

Уже год с момента рискованной процедуры жительница не испытывает прежних проблем и даже ждет первенца.

Казанские медики впервые перекрыли артерию в желудке после 5 кровотечений

Автор фото: канал Альмира Абашева в «Максе»

В Республиканской клинической больнице впервые провели эмболизацию ветви селезеночной артерии — одного из сосудов, который питает желудок. Процедура понадобилась 35-летней женщине, у которой пять раз открывались кровотечения из-за аномально расширенных сосудов. Об этом рассказал в своем канале в «Максе» министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Жительница заметила странные симптомы в прошлом году и сразу прошла необходимые обследования — ФГДС и колоноскопию, которые не показали отклонений. Однако спустя время ей все равно понадобилась срочная госпитализация, и не одна. Врачи делали ей промывание, переливание и клипирование язв. В итоге было принято рискованное решение об эмболизации, то есть перекрытии одного из сосудов, поскольку только это могло помощь пациентке. Каждое кровотечение могло стать для нее последним.

«Благодаря рентген-контролю и клипсам, которые установили эндоскописты, рентген-хирурги быстро определили, какая артерия деформирована и стала причиной кровотечения, эмболизировали и перевели пациентку в реанимацию под наблюдение. Спустя несколько дней женщину выписали», — рассказал министр.

Спустя год жительница чувствует себя хорошо и даже ждет первенца. Кровотечения не повторялись.

Ранее медики отделения хирургии детей раннего возраста ДРКБ спасли жизнь ребенку, который поступил в больницу с атрезией пищевода — патологией, несовместимой с жизнью. Ее обнаружили сразу после рождения.

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