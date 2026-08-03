Мэр на своём примере заявил о важности работы с трудными детьми. Он напомнил, что с 2009 года наставники поддерживают подростков, которые попали в трудную ситуацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане уже более 15 лет работает программа «Общественный воспитатель», в рамках которой наставники помогают детям, привлекавшимся к ответственности или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Задача воспитателей — не контролировать, а помогать. Например, они поддерживают детей в учёбе, обсуждают волнующие темы, вовлекают в спорт и выстраивают новые ориентиры.

Сейчас на профилактическом учёте состоит 756 детей, ещё 1154 ребёнка находятся в социально опасном положении.

Наглядный пример того, как поддержка наставника меняет траекторию жизни, — история подростка, закреплённого за заместителем председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ленаром Гарифуллиным. Юноша получил три года условно за совершение преступления, но при поддержке воспитателя занялся спортом, успешно сдал экзамены в 9-м классе и теперь готовится к поступлению.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что роль неравнодушных взрослых в судьбе трудных подростков сложно переоценить. В его жизни был похожий случай, когда в 9-м классе будущий мэр города сам попал в милицию за хулиганство. Тогда с ним работала комиссия по делам несовершеннолетних, и один из специалистов стал для него настоящим наставником. Спикер отметил, что такие неравнодушные специалисты есть и сегодня, но их пока недостаточно.

Глава города добавил, что предложил сделать Казань пилотной площадкой для расширения службы общественных воспитателей. По его мнению, важно активнее привлекать к этой работе всех неравнодушных казанцев.

Ранее глава города также рассказал, как Казань почти поборола вандализм в парках. Он поручил продолжать закупки до тех пор, пока не насытится «вторичный рынок». И, наконец, такие случаи стали редкостью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.