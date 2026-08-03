Мэр столицы Ильсур Метшин рассказал о текущем состоянии городской среды и сложностях, с которыми сталкиваются службы благоустройства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одной из городских проблем остаётся вандализм в парках и скверах, хотя сейчас такие случаи единичны, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее ситуация была значительно хуже. По словам градоначальника, власти покупали три тысячи мусорных баков для парков и скверов, из них полторы тысячи стабильно воровали. Помимо этого, жители целыми машинами вывозили чернозём, повреждали смонтированные фонтаны. Тогда, по словам Метшина, он поручил продолжать закупки до тех пор, пока не насытится «вторичный рынок». И, наконец, такие случаи стали редкостью.

- На сегодня это уже дикость, когда происходит такое, — отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что сейчас большинство жителей бережно относятся к городской среде.

Ещё один острый вопрос — финансирование. Основная нагрузка ложится на городские предприятия, которым катастрофически не хватает средств. Спикер отметил, что площадь общественных пространств выросла в пять раз, а финансирование меньше, чем в два раза. Сейчас этот вопрос обсуждается с региональным министерством финансов.

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