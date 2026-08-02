Городская среда
2 августа 10:53
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«Вечерняя Казань»

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В «Полукамушках» Зеленодольска обустроят фонтан и яблоневый сад

В городе восстанавливают историческую застройку, развивают общественные пространства и привлекают резидентов.

В «Полукамушках» Зеленодольска обустроят фонтан и яблоневый сад

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В «Полукамушках» Зеленодольска появится фонтан и яблоневый сад. Об этом сообщили на открытии очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города».

Масштабное обновление исторического квартала сочетает реставрацию зданий, благоустройство территории и формирование комфортной городской среды.

Сейчас полностью восстановлены шесть домов, ещё несколько объектов находится на разных этапах реконструкции. В отдельных зданиях уже завершены кровельные работы, в других — воссозданы деревянные этажи. Часть построек готовят к следующему этапу восстановления.

Другая часть отреставрированных домов уже обрела новых резидентов. В одном из зданий разместилось архитектурное бюро, в другом функционирует агентство недвижимости. Ранее в квартале открылось кафе, но пока его работа временно приостановлена.

До конца года запланирован очередной этап благоустройства. В проекте — установка фонтана, детских площадок, малых архитектурных форм, качелей и скамеек. Также смонтируют систему автополива, чтобы поддерживать зелёные насаждения в оптимальном состоянии.

Ранее на казанском бульваре «Ярдэм» по Серова начали масштабное озеленение. В озере появятся растения десяти видов.

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