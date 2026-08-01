В рамках шоу организовали гендер-пати в небе.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани завершился авиационный праздник «Я выбираю небо!». Зрители увидели демонстрационные полеты самолетов Ту-214, Ту-160, Л-29, Ту-22М3, Ил-78, вертолета «Ансат» и выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Кроме того, на празднике прошло необычное гендер-пати, организованное семьей Мансуровых. Распыливший в небе розовую краску вертолет известил супругов о том, что на свет появится девочка.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Будущих родителей поздравил вице-премьер Татарстана Олег Коробченко, передает «Татарстан 24».

Ранее сообщалось, что в Казани из-за «Новой волны» перекроют дороги на неделю в конце августа. Под запрет попадут и электросамокаты.

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