Движение на Сибирском тракте в Казани временно ограничат
Мера коснется местного проезда (парковки).
В Казани на время перекроют движение транспорта на участке Сибирского тракта. Специалисты займутся здесь прокладкой трассы газопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Ограничение будет действовать с 12 по 29 сентября. В районе здания № 48 корп. 2 частично закроют движение по местному проезду (парковка).
Ранее мы писали, что из-за авиашоу на Казанке ввели запрет на использование маломерных судов. Мероприятие состоится 1 августа рядом с центром семьи «Казан».
Также сообщалось, что на три месяца в Казани перекроют улицу Затонскую. На участке разместят трассу канализации.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?