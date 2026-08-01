Мера коснется местного проезда (парковки).

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на время перекроют движение транспорта на участке Сибирского тракта. Специалисты займутся здесь прокладкой трассы газопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Ограничение будет действовать с 12 по 29 сентября. В районе здания № 48 корп. 2 частично закроют движение по местному проезду (парковка).

Ранее мы писали, что из-за авиашоу на Казанке ввели запрет на использование маломерных судов. Мероприятие состоится 1 августа рядом с центром семьи «Казан».

Также сообщалось, что на три месяца в Казани перекроют улицу Затонскую. На участке разместят трассу канализации.

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